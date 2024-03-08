Зеленский провел встречу с представителями ОПК Турции

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Стамбул провел встречу с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Турции на предмет двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов.

"Значительное время сегодня в Турции было уделено двустороннему сотрудничеству в оборонной сфере - и на правительственном уровне, и на уровне компаний наших государств, чтобы достичь договоренностей о совместных проектах. Я очень рад этому", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

По итогам встречи с представителями оборонно-промышленного комплекса Турции Зеленский сообщил, что "мы готовы двигаться по максимально оперативной реализации проектов, которые мы обсуждали".

"Я очень доволен разговором с компаниями и бизнесом Турции, и, следовательно, теми результатами, которые будут, я уверен, сильными", - сказал он.

Кроме того, президенты Украины и Турции обсудили вопросы продовольственной безопасности. Зеленский подчеркнул, что Черноморский регион является одним из важнейших доноров глобальной стабильности и уже экспортировал на фоне российской блокады около 30 миллионов тонн грузов.

"Мы благодарны нашим турецким партнерам за постоянное сотрудничество. Уверен, мы можем сделать еще больше. В этом Черном море нужна безопасность, следовательно, нужно остановить российскую агрессию", - резюмировал он.