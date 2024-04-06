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Дальнее зарубежье 06.04.2024 21:21

Зеленский: Украине мало одной Турции как посредника

Украине мало одной Турции в качестве посредника в отношениях с Россией, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью, показанном в субботу в эфире единого телемарафона.

"Они (Турция - ИФ-У) желают быть посредниками. И президент Эрдоган знает: я ему благодарен за все. Но он должен знать: нам мало одной Турции как посредника. Для нас формат Саммита мира – лучший", - сказал он.

"При всем уважении к мощи турецких партнеров – они для нас немало сделали… Но у них есть и крепкие отношения с Россией. У них есть и свои интересы, другие – экономические. И потому я считаю, что Турции будет мало", - отметил Зеленский.

"Формат, который сегодня мы планируем по Формуле – формат саммита, – он очень сложен, потому что нужно собрать столько стран. У всех есть свои интересы, исторические отношения, современные с Россией, экономические – с нами, с Россией, с Европой – разные. Однако собрать их всех, найти формат, как мы идем дальше, согласиться с ним… Вот такое количество стран, я считаю, сможет попытаться хотя бы принудить Россию к справедливому миру", - добавил Зеленский.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ТУРЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО


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