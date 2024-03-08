Зеленский 8 марта посетит Турцию, проведет переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 8 марта, посетит Турцию с официальным визитом и встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Лидеры двух стран обсудят ход военного конфликта в Украине, ситуацию с зерновой сделкой, а также укрепление двусторонних отношений", сообщила канцелярия президента Турции.

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