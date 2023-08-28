SOCAR начала оценку запасов 27 месторождений на Каспии по классификации SPE-PRMS

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) начала оценку запасов 27 месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря по классификации SPE-PRMS.

«В рамках сотрудничества с DeGolyer and MacNaughton начат подсчет (запасов –ИФ) 27 месторождений в азербайджанском секторе Каспия по классификации SPE-PRMS», - говорится в сообщении компании.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в понедельник встретился с председателем и главным исполнительным директором DeGolyer and MacNaughton Джоном Уоллесом (John W.Wallace).

В ходе встречи отмечалось, что с 2017 года развивается успешное сотрудничество по подсчету ресурсов углеводородов стратегических месторождений в соответствии с международными стандартами с DeGolyer and MacNaughton, а также моделированию месторождений.

«На встрече обсуждались стратегические цели и задачи SOCAR, шаги, предпринимаемые для и оптимизации производства и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Отмечалось, что дальнейшее повышение эффективности и обеспечение оптимизации являются основными направлениями долгосрочной корпоративной стратегии компании», - подчеркивается в информации.

SPE-PRMS (Petroleum Resources Management System) – наиболее распространенная в мире система оценки запасов углеводородов. Система учитывает не только возможность обнаружения нефти и газа в месторождении, но и экономическую эффективность их извлечения.

Ранее со ссылкой на официальные данные SOCAR сообщалось, что уточненные извлекаемые и прогнозируемые запасы нефти с конденсатом и газа в Азербайджане по состоянию на 1 января 2023 года оцениваются в 8,43 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.

На 1 января 2023 года уточненные извлекаемые и прогнозируемые запасы нефти с конденсатом в Азербайджане составляют 2,54 млрд тонн, газа - 6,25 трлн кубометров.

В целом, по состоянию на 1 января 2023 года в Азербайджане суммарно было добыто 2,2 млрд тонн нефти и 992 млрд кубометров газа.

По состоянию на 1 января 2023 года в Азербайджане открыто 81 месторождение, из которых 58 находятся в разработке, по 23 месторождениям разработка не велась или была прекращена. Из находящихся в разработке месторождений 39 расположены на суше, 19 - на море.

Н.Аббасова