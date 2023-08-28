Рост ВВП стран ОЭСР во II квартале замедлился до 0,4%

Экономика стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во втором квартале выросла на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в пресс-релизе организации.
Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 0,5% в первом квартале.
Экономический рост в странах G7 в апреле-июне, наоборот, ускорился до 0,5% после подъема на 0,4% в предыдущие три месяца. При этом данные рисуют смешанную картину.
Так, темпы роста ВВП Японии резко ускорились, до 1,5% в годовом выражении с 0,9% кварталом ранее, во Франции - до 0,5% с 0,1%. Экономика Соединенных Штатов выросла на 0,6%, Великобритании - на 0,2% (в первом квартале темпы составляли 0,5% и 0,1% соответственно).
В то же время экономика Италии во втором квартале сократилась на 0,3% после подъема на 0,6% в январе-марте.
Экономический рост в Канаде замедлился до 0,3% с 0,8%, а в Германии зафиксирована стагнация после двух кварталов снижений подряд.
Разные страны указывают разные причины для изменений в динамике ВВП, отмечают аналитики ОЭСР. Например, в Японии и Франции ускорение роста экономики стало следствием положительного внешнеторгового баланса, то есть роста экспорта при падении импорта, тогда как потребительские расходы в этих странах снизились. С другой стороны, в Великобритании и Германии драйверами роста остаются потребительские и государственные расходы, тогда как внешняя торговля является сдерживающим фактором.
ВВП стран Европейского союза не изменился в прошлом квартале после роста на 0,2% в январе-марте.
Самый существенный подъем ВВП среди стран ОЭСР во втором квартале был зафиксирован в Ирландии - на 3,3%, а наиболее значительный спад был отмечен в Польше - на 3,7%.
Также в сообщении отмечается, что экономика всех членов ОЭСР в апреле-июне была на 5,1% выше уровня допандемийного четвертого квартала 2019 года. Из ведущих экономик мира только в Великобритании показатель находится ниже, чем до пандемии COVID-19.
ВВП стран ОЭСР во втором квартале увеличился на 1,5% в годовом выражении. В первом квартале подъем составлял 1,6%.
Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.
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