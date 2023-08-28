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Цена на нефть

25.08 $/bbl +/- WTI 79.83 +0.78 Brent 84.48 +1.12

ТЭК 28.08.2023 15:33

Нефть снова дешевеет после снижения на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному снижению днем в понедельник, инвесторы оценивают заявления глав ведущих центробанков и меры поддержки экономики Китая.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 подешевели на $0,31 (0,37%) - до $84,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,14 (0,18%) - до $79,69 за баррель

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.

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