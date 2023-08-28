Нефть снова дешевеет после снижения на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному снижению днем в понедельник, инвесторы оценивают заявления глав ведущих центробанков и меры поддержки экономики Китая.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 подешевели на $0,31 (0,37%) - до $84,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,14 (0,18%) - до $79,69 за баррель

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,4%, WTI - на 1%.