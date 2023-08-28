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Дальнее зарубежье 28.08.2023 22:50

Мировые поставки ПК упадут на 13,7% в 2023 году - IDC

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) по итогам 2023 года упадут на 13,7% и составят около 252 млн штук, прогнозирует International Data Corporation (IDC).

При этом в сообщении исследовательской компании отмечается, что на рынке появляются признаки улучшения ситуации. В результате ожидается, что в 2024 году продажи ПК увеличатся на 3,7% и достигнут 261,4 млн. Это будет выше показателя за 2018 год (259,6 млн единиц), хотя и ниже результата 2019 года.

"Потребительский спрос остается, в лучшем случае, умеренным, поскольку сегмент продолжает сталкиваться с экономическими трудностями", - полагает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. Он отмечает, что помимо прочего на потребительский спрос на ПК негативно влияют другие устройства, включая смартфоны, консоли и планшеты.

По его словам, 2023 год может стать годом самого резкого падения поставок потребительских ПК в истории.

Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж компьютеров в период 2023-2027 гг будут находиться в районе 3,1%, прогнозирует IDC.

Прогноз поставок ПК в мире (млн штук):

Сегмент рынка продажи в 2023г изм. в 2023г продажи в 2027г изм. в 2027г CAGR 2023-2027гг
Потребительский 112,0 -16,2% 124,8 1,6% 2,7%
Образовательный 31,1 -11,2% 35,7 0,1% 3,5%
Коммерческий 108,9 -11,7% 124,5 2,4% 3,4%
Всего 252,0 -13,7% 284,9 1,7% 3,1%

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Тэги: КОМПЬЮТЕРЫ, ПРОДАЖИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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