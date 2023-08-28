Мировые поставки ПК упадут на 13,7% в 2023 году - IDC

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) по итогам 2023 года упадут на 13,7% и составят около 252 млн штук, прогнозирует International Data Corporation (IDC).
При этом в сообщении исследовательской компании отмечается, что на рынке появляются признаки улучшения ситуации. В результате ожидается, что в 2024 году продажи ПК увеличатся на 3,7% и достигнут 261,4 млн. Это будет выше показателя за 2018 год (259,6 млн единиц), хотя и ниже результата 2019 года.
"Потребительский спрос остается, в лучшем случае, умеренным, поскольку сегмент продолжает сталкиваться с экономическими трудностями", - полагает менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани. Он отмечает, что помимо прочего на потребительский спрос на ПК негативно влияют другие устройства, включая смартфоны, консоли и планшеты.
По его словам, 2023 год может стать годом самого резкого падения поставок потребительских ПК в истории.
Среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж компьютеров в период 2023-2027 гг будут находиться в районе 3,1%, прогнозирует IDC.
Прогноз поставок ПК в мире (млн штук):
|Сегмент рынка
|продажи в 2023г
|изм. в 2023г
|продажи в 2027г
|изм. в 2027г
|CAGR 2023-2027гг
|Потребительский
|112,0
|-16,2%
|124,8
|1,6%
|2,7%
|Образовательный
|31,1
|-11,2%
|35,7
|0,1%
|3,5%
|Коммерческий
|108,9
|-11,7%
|124,5
|2,4%
|3,4%
|Всего
|252,0
|-13,7%
|284,9
|1,7%
|3,1%
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции азербайджанских военных
Суд в Азербайджане арестовал на 10 дней армянских футболистов, задержанных на ППП «Лачин»
МИД Азербайджана назвал ошибочной политику Макрона по Южному Кавказу
Румыния хочет довести экспорт украинского зерна до 4 млн т в месяц
ЦБ РФ зарегистрировал новую систему международных переводов, ею можно отправлять деньги и в Азербайджан
Индия планирует запустить космическую обсерваторию для изучения Солнца 2 сентября
Средняя зарплата в частном секторе в добывающей промышленности Азербайджана превышает 4 тыс. манат
Швейцария в январе-июле увеличила поставки лекарств в Азербайджан в 1,7 раза
В селе Зар построят инфраструктуру для проживания 855 семей
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на капремонт дорог в городе
Topxana Layihe Inshaat получила подряд на 1,5 млн манатов на работы по благоустройству в Хачмазе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Yelo Bank состоялась встреча со студентами.
«Nar» удостоен премии «Stevie»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС