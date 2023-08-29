Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8402 RUR   0.0178 GBR   2.1459 TRY   0.0641

Цена на нефть

28.08 $/bbl +/- WTI 80,10 +0,27 Brent 83,87 -0,08

29.08.2023 10:53

ИВ Шамкирского района направит на капремонт автодорог свыше 1,2 млн манатов

ИВ Шамкирского района привлекла ООО «KRB PROJECTS» для проведения капитального ремонта автомобильных дорог.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 1 млн 267,325 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – 45 календарных дней.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШАМКИР, ИВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az