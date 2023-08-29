ИВ Шамкирского района направит на капремонт автодорог свыше 1,2 млн манатов

ИВ Шамкирского района привлекла ООО «KRB PROJECTS» для проведения капитального ремонта автомобильных дорог.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 1 млн 267,325 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – 45 календарных дней.
Б.Рустамбеков
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