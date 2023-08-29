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Финансы 29.08.2023 12:31

Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели около $60 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник продал банкам $58,9 млн.

На аукционе 24 августа банки приобрели $61,33 млн.

«Спрос со стороны банков на аукционе во вторник составил $58,9 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

В 2022 году Госнефтефонд Азербайджана на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АУКЦИОН, ВАЛЮТНЫЙ


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