В Азербайджане за 7 месяцев изъято наркотиков на 225 млн манатов - МВД

В Азербайджане за 7 месяцев 2023 года изъято из незаконного оборота наркотиков свыше 5,1 тонн, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств МВД страны.

«За январь-июль текущего года из незаконного оборота изъято наркотических средств и психотропных веществ общим весом 5 тонн 141,918 кг», - отмечается в информации.

По данным комиссии, стоимость конфискованных наркотиков оценивается в 225,099 млн манатов ($132,4 млн).

Х.Насирзаде