В Азербайджане за I полугодие число преступлений, связанных с наркотиками, выросло на 2%

В I-ом полугодии 2023 года сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана было изъято 3 тыс. 537,3 кг наркотических средств и психотропных веществ, что на 39,2% больше, чем за соответствующий период прошлого год.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате, в том числе, было изъято 1 тыс. 5 кг героина, 2 тыс. 133,9 кг марихуаны, 171,7 опиума, 49,8 кг гашиша, гашишного масла и дегтя, 0,5 кг кокаина, 176 кг других наркотиков и сильнодействующих веществ.

По данным МВД, число преступлений в Азербайджане, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ, за аналогичный период составило 5 884 (рост на 2%).

При этом, 61,6% из этих преступлений были связаны с незаконным приобретением наркотических средств или психотропных веществ с превышением нормы личного потребления без цели сбыта, 34,7% - совершением тех же действий с целью продажи, либо изготовлением, отправкой или нелегальной продажей данных веществ, 2,8% - незаконной культивацией наркосодержащих растений, 0,8% - незаконных оборотом сильнодействующих или отравляющих веществ с целью продажи, 0,1% - другими преступлениями.

За указанный период 71,3% преступлений, связанных с наркотиками, были совершены лицами, которые нигде не работают и не учатся, 2,5% - женщинами, 0,2% - несовершеннолетними в возрасте – 14-17 лет, 5,8% - 18-24-летними, 16,5% - 25-29-летними, 77,4% - лицами от 30 лет и старше.

В первом полугодии текущего года к административной ответственности в связи с наркотиками были привлечены 754 лица, что на 17,6% меньше аналогичного периода 2022 года.

Б.Рустамбеков