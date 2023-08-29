Новый пакет помощи США Украине на $250 млн влючает боеприпасы, технику, запчасти

США объявили о новом пакете дополнительной военной помощи Украине на сумму $250 млн, который включает различные боеприпасы, технику и запчасти к ней, а также обучение персонала.
"Сегодня мы объявляем о следующем пакете военной помощи, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Этот пакет содержит важные возможности, которые помогут Украине на поле боя", - говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа во вторник.
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