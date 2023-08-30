«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна

Исполнительная власть Сальянского района направит 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.tender.gov.az, соответствующий контракт подписан с ООО «Dirchalish 14». Срок выполнения работ – до конца 2023 года. Р.Керимов

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