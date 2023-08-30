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Инфраструктура и тендеры 30.08.2023 13:30

MIDA направит около 270 тыс. манатов на установку электросчетчиков в ЖК в Сумгайыте и Лянкаране

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 270 тыс. манатов на установку электрических счетчиков для квартир в жилых комплексах в городах Лянкаран и Сумгайыт.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ЗАО «Electro Construction» подписан соответствующий договор.

Согласно договору, компания должна установить 701 электрический счетчик.

Сумма договора – 269,66 тыс. манатов.

Новый комплекс в Лянкаране строится на ул. Зарифы Алиевой, на участке общей площадью 1,5 га.

Площадь нового жилищного комплекса Сумгайыт-2 составляет 2 гектара. На его территории будут возведены 11 девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажных зданий. Общее число квартир составит 466. Кроме того, на территории жилкомплекса также будет построен детский сад на 90 мест.

Б.Рустамбеков

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Тэги: MIDA, ЛЯНКАРАН, СУМГАЙЫТ


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