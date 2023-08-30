MIDA направит около 270 тыс. манатов на установку электросчетчиков в ЖК в Сумгайыте и Лянкаране

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 270 тыс. манатов на установку электрических счетчиков для квартир в жилых комплексах в городах Лянкаран и Сумгайыт.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ЗАО «Electro Construction» подписан соответствующий договор.
Согласно договору, компания должна установить 701 электрический счетчик.
Сумма договора – 269,66 тыс. манатов.
Новый комплекс в Лянкаране строится на ул. Зарифы Алиевой, на участке общей площадью 1,5 га.
Площадь нового жилищного комплекса Сумгайыт-2 составляет 2 гектара. На его территории будут возведены 11 девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажных зданий. Общее число квартир составит 466. Кроме того, на территории жилкомплекса также будет построен детский сад на 90 мест.
Б.Рустамбеков
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