MIDA направит 144 тыс. манатов на установку газовых счетчиков в ЖК в Сумгайыте и Лянкаране

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 144 тыс. манатов на установку газовых счетчиков для квартир в жилых комплексах в городах Лянкаран и Сумгайыт.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала закупок www.tender.gov.az, с ООО «Qaz Oil Building Inshaat» подписан соответствующий договор.

Согласно договору, компания должна установить 701 газовый счетчик.

Сумма договора - 143 тыс. 929,32 манатов.

Срок завершения работ – до 22 августа 2024 года.

Новый комплекс в Лянкаране строится на ул. Зарифы Алиевой, на участке общей площадью 1,5 га.

Площадь нового жилищного комплекса Сумгайыт-2 составляет 2 гектара. На его территории будут возведены 11 девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажных зданий. Общее число квартир составит 466. Кроме того, на территории жилкомплекса также будет построен детский сад на 90 мест.

Б.Рустамбеков