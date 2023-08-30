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Инфраструктура и тендеры 30.08.2023 14:03

Минобразования Азербайджана отбирает подрядчика на капремонт школы в Агсу

Министерство науки и образования Азербайджана отбирает подрядчика на ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт полной средней школы №2 в Агсуинском районе на 1,176 тыс. учеников.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере составляет 2 тыс. манатов.

Контактное лицо Заур Гулиев. Тел: (99412) 465 -73- 48 (134).

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 11:00 11 октября. Тендерная процедура состоится 12 октября в 15:00.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, ТЕНДЕР, ШКОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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