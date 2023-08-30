Минобразования Азербайджана отбирает подрядчика на капремонт школы в Агсу

Министерство науки и образования Азербайджана отбирает подрядчика на ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт полной средней школы №2 в Агсуинском районе на 1,176 тыс. учеников.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере составляет 2 тыс. манатов.
Контактное лицо Заур Гулиев. Тел: (99412) 465 -73- 48 (134).
Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 11:00 11 октября. Тендерная процедура состоится 12 октября в 15:00.
Б.Рустамбеков
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