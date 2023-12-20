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Наука и образование 20.12.2023 18:09

Минобразования направит 12,3 млн манатов на ремонт дошкольных учреждений

Хозрасчетное управление по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования Азербайджана привлекло ООО «Koneks Construction» для ремонта, коммунальных, коммуникационных работ, а также для работ по благоустройству ряда дошкольных образовательных учреждений страны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 12 млн 311,427 тыс. манатов.

По условиям контракта, срок работ – 2 месяца.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБРАЗОВАНИЯ, РЕМОНТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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