Минобразования направит 12,3 млн манатов на ремонт дошкольных учреждений

Хозрасчетное управление по капитальному строительству и снабжению Министерства науки и образования Азербайджана привлекло ООО «Koneks Construction» для ремонта, коммунальных, коммуникационных работ, а также для работ по благоустройству ряда дошкольных образовательных учреждений страны.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок, с компанией заключен соответствующий контракт на сумму 12 млн 311,427 тыс. манатов.

По условиям контракта, срок работ – 2 месяца.

Х.Насирзаде