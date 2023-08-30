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АПК 30.08.2023 14:24

Потребление мяса и мясной продукции на душу населения в Азербайджане в 2022г составило 42 кг

Уровень самообеспечения всеми видами мяса и мясной продукцией в Азербайджане в 2022 году составил 86% против 86,4% по итогам 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

При этом, согласно статданным, уровень самообеспечения говядиной и изделиями из нее в 2022 году составлял 93%, бараниной и изделиями из нее – 97%, мясом птицы и изделиями из нее – 78,5%.

Уровень самообеспечения яйцами в Азербайджане в 2022 году составил 100,5% (в 2021 году – 99,1%), на душу населения потребляется 179 единиц яиц в год (в 2021 году – 170).

В 2022 году потребление всех видов мяса и мясной продукции на душу населения в Азербайджане составило 42 кг в год, в том числе говядины и говяжьей продукции – 15,8 кг в год, баранины и изделий из нее 9 кг в год, мяса птицы и изделий из нее – 16,2 кг в год.

Согласно данным Госкомстата, в 2022 году импорт в Азербайджан говядины и изделий из нее составил 11,333 тыс. тонн (спад на 11,7% - ИФ), баранины и изделий из нее – 2,728 тыс. тонн (рост на 67,7% - ИФ), мясо птицы и изделий из нее – 37,149 тыс. тонн (рост на 14% - ИФ).

Уровень самообеспечения продукцией животноводства в Азербайджане, в %

Виды продукции

2021

2022

Все виды мясной продукции

86,4

86

Говядины и изделий из нее

91,9

93

Баранина и изделия из нее

98,2

97

Свинина и изделия из нее

4,8

4,6

Мясо птицы и изделия из нее

79,6

78,5

Молоко и молочная продукция

84,8

83,3

Яйца

99,1

100,5

Рыба и рыбная продукция

78,2

76,7

Н.Аббасова

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Тэги: ЖИВОТНОВОДСТВО, САМООБЕСПЕЧЕНИЕ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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