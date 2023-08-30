Потребление мяса и мясной продукции на душу населения в Азербайджане в 2022г составило 42 кг

Уровень самообеспечения всеми видами мяса и мясной продукцией в Азербайджане в 2022 году составил 86% против 86,4% по итогам 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
При этом, согласно статданным, уровень самообеспечения говядиной и изделиями из нее в 2022 году составлял 93%, бараниной и изделиями из нее – 97%, мясом птицы и изделиями из нее – 78,5%.
Уровень самообеспечения яйцами в Азербайджане в 2022 году составил 100,5% (в 2021 году – 99,1%), на душу населения потребляется 179 единиц яиц в год (в 2021 году – 170).
В 2022 году потребление всех видов мяса и мясной продукции на душу населения в Азербайджане составило 42 кг в год, в том числе говядины и говяжьей продукции – 15,8 кг в год, баранины и изделий из нее 9 кг в год, мяса птицы и изделий из нее – 16,2 кг в год.
Согласно данным Госкомстата, в 2022 году импорт в Азербайджан говядины и изделий из нее составил 11,333 тыс. тонн (спад на 11,7% - ИФ), баранины и изделий из нее – 2,728 тыс. тонн (рост на 67,7% - ИФ), мясо птицы и изделий из нее – 37,149 тыс. тонн (рост на 14% - ИФ).
Уровень самообеспечения продукцией животноводства в Азербайджане, в %
|
Виды продукции
|
2021
|
2022
|
Все виды мясной продукции
|
86,4
|
86
|
Говядины и изделий из нее
|
91,9
|
93
|
Баранина и изделия из нее
|
98,2
|
97
|
Свинина и изделия из нее
|
4,8
|
4,6
|
Мясо птицы и изделия из нее
|
79,6
|
78,5
|
Молоко и молочная продукция
|
84,8
|
83,3
|
Яйца
|
99,1
|
100,5
|
Рыба и рыбная продукция
|
78,2
|
76,7
Н.Аббасова
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