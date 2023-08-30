Оплата парковки стала быстрее с Bakcell

Компания Bakcell создала возможность быстрой оплаты парковки для своих абонентов. Так, абоненты смогут оплачивать парковку со своего мобильного баланса. Активация и деактивация услуги будет осуществляться при помощи бесплатного SMS. Цены за парковку начинаются с 0.30 AZN, согласно установленным тарифам.
Стоит отметить что, парковочное время начинается с того момента как только абоненты отправят SMS с регистрационным знаком и номером парковочного места на короткий номер 1181. Выезжая с парковки достаточно написать и отправить SMS с текстом “stop” на короткий номер 1181.
Корпоративные абоненты смогут проводить оплату только посредством приложения AzParking.
Компания Bakcell в настоящее время проводит масштабную кампанию под лозунгом «Стань еще быстрее вместе с Bakcell».
Напоминаем, что компания входит в состав NEQSOL Holding.
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