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30.08.2023 17:00

ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков

Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа направит свыше 1,6 млн манатов на капитальный ремонт парков и проведение работ по благоустройству.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с ООО «Elvi.M.M. Services Group» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 1 млн 623,552 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – до конца 2023 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГЯНДЖА, ПАРКИ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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