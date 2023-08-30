ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков

Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа направит свыше 1,6 млн манатов на капитальный ремонт парков и проведение работ по благоустройству.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с ООО «Elvi.M.M. Services Group» подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта – 1 млн 623,552 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – до конца 2023 года.
Б.Рустамбеков
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