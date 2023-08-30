Боррель предложил создать фонд для военной помощи Украине на 2024-2027 годы

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украина нуждается в предсказуемой и надежной помощи для военного оснащения, и предложил основать для этого специальный фонд в 5 млрд евро в год до 2027 года.
"Я предложил фонд поддержки Украины на период 2024-2027 годов. Его цель в том, чтобы обеспечить надежность нашей военной помощи. Этот фонд будет связан с Европейским фондом мира, и он должен стать фундаментальным элементом нашего долгосрочного вклада в безопасность Украины, как об этом договорились европейские руководители в июне", - сказал Боррель в среду на пресс-конференции в Толедо после неформального Совета ЕС на уровне министров обороны.
"Предлагаемый фонд составит 5 млрд евро в год. Это потолок, а не цель расходов", - уточнил глава дипломатии ЕС.
Он объяснил, что эти средства предназначены для планирования военной помощи ЕС Украине в среднесрочной перспективе. По его словам, министры обороны теперь занялись этим вопросом. В четверг, 31 августа его будут обсуждать министры иностранных дел на своей неформальной встрече также в Толедо.
"И мы рассчитываем прийти к согласию как можно скорее. Я надеюсь, это произойдет до конца года", - заявил глава европейской дипломатии.
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