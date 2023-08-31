Инфляция во Франции в августе ускорилась до 5,7%

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе увеличились на 5,7% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления Insee.
Таким образом, темпы роста ускорились по сравнению с 5,1% в июле. Аналитики ожидали 5,4%, сообщает Trading Economics.
Потребительские цены в августе относительно предыдущего месяца повысились на 1,1%. Эксперты прогнозировали 0,9%. В июле показатель продемонстрировал нулевое изменение.
Потребительские цены, рассчитанные по французским стандартам, в этом месяце увеличились на 4,8% в годовом выражении и на 1% в помесячном.
Консенсус-прогноз предполагал подъем на 4,6% и 0,8% соответственно. В июле цены повысились на 4,3% за год и на 0,1% за месяц.
Энергоносители в августе подорожали на 6,8% в годовом выражении (в июле они снизились на 3,7%), стоимость продуктов питания подскочила на 11,1% (на 12,7%). Цены на услуги в стране выросли на 2,9% (на 3,1%).
Окончательные данные об августовской инфляции будут обнародованы 15 сентября.
Тем временем потребительские расходы во Франции в июле увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца. Этот показатель совпал с ожиданиями экспертов.
Таким образом, рост расходов стал минимальным с июня 2022 года.
Затраты французов на продукты питания в прошлом месяце сократились на 0,9%, на электроэнергию - на 0,2%. При этом расходы на промтовары подскочили на 1,6%.
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