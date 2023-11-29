Индекс потребдоверия в ФРГ вырос впервые за 4 месяца, во Франции - обновил максимум с апреля 2022г

Опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, вырос впервые за четыре месяца и оказался чуть лучше ожиданий рынка.

Значение декабрьского индикатора увеличилось до минус 27,8 пункта по сравнению с минус 28,3 пункта в ноябре.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем до минус 27,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Подындекс ожиданий потребителей в отношении личных доходов в декабре опустился на 1,4 процентного пункта, до минус 16,7 пункта. Тем временем индекс оценки перспектив экономики практически не изменился и составил минус 2,3 пункта против минус 2,4 пункта в ноябре.

Индикатор, оценивающий желания немцев совершать покупки, повысился на 1,3 пункта, до минус 15 пунктов.

GfK высчитывает опережающий индекс на следующий месяц на основе подындексов за текущий месяц. Данный показатель рассчитывается с 2001 года, максимума в 16,8 пункта индикатор достигал в марте 2001 года.

Тем временем индекс потребительского доверия во Франции в ноябре вырос до 87 пунктов по сравнению с 84 пунктами месяцем ранее, по данным национального статистического управления Insee. Показатель обновил максимум с прошлого апреля, аналитики не ожидали его изменения.

Субиндекс, показывающий прогноз для уровня жизни, повысился до минус 46 пунктов с минус 52 пунктов в октябре, тогда как индикатор, оценивающий ожидания от личных финансов, улучшился до минус 10 пунктов с минус 15 пунктов.