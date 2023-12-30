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Дальнее зарубежье 30.12.2023 19:04

Франция и Германия усиливают меры безопасности в преддверии новогодних праздников

Беспрецедентные меры безопасности принимают власти Франции и Германии в преддверии новогодних праздников.

По сообщению западных СМИ, из-за "высокой опасности" совершения терактов в новогоднюю ночь на улицы Парижа и Берлина, других городов Франции и Германии выведут значительное число военных и полицейских.

"Я объявил мощную мобилизацию сил полиции и жандармерии из-за высокой террористической опасности, прежде всего из-за продолжающегося израильско-палестинского противостояния. Задействованы 90 тыс. полицейских и жандармов, а также 5 тыс. военных. В полной готовности находятся более тысячи спасателей и сотрудников гражданской обороны. Вертолеты и беспилотники будут осуществлять контроль с воздуха, и помогать полиции в случае возникновения какой-либо проблемы", - приводят СМИ слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Власти Германии также опасаются беспорядков, аналогичных тем, которые произошли год назад. Тогда в ряде городов страны преимущественно мигранты, используя пиротехнику, совершили нападения на полицейских и пожарных.

"Мы усиливаем меры не только из-за этого опыта, но и из-за того, что произошло после 7 октября на Ближнем Востоке. Мы долго готовились к этой операции, все службы тесно сотрудничают в решении этой задачи", - сказала представитель полиции Берлина Аня Диршке.

Согласно данным германских СМИ, спецслужб страны располагают информацией о том, что афганские последователи "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация) готовят теракты в Европе в период новогодних праздников.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, УСИЛЕНИЕ


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