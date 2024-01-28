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Дальнее зарубежье 28.01.2024 22:28

ФРГ приостанавливают выделение средств в фонд БАПОР

Германия объявила в воскресенье о временном прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за сообщений о том, что некоторые члены агентства причастны к нападению ХАМАС на Израиль.

"До конца расследования Германия в координации с другими странами-донорами приостанавливает выделение новых средств в фонд БАПОР в Газе", - говорится в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством Германии в соцсети Х.

При этом в германском МИД отметили, что "страна продолжит оказание гуманитарной помощи по каналам Красного Креста и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)".

В Париже в свою очередь заявили, что, хотя "Франция и не планировала новых платежей в фонд БАПОР в первом полугодии 2024 года, о том, какие действия предпринимать, когда придет время, она решит совместно с ООН и основными донорами".

"Информация о причастности сотрудников БАПОР к атаке 7 октября носит исключительно серьезный характер. Она подтверждает острую необходимость принятия быстрых и решительных мер для того, чтобы агентство сосредоточилось на выполнении мандата в духе, лишенном призывов к ненависти или насилию. Мы ожидаем, что начатое расследование прольет свет на произошедшее и будет сопровождаться конкретными мерами, которые будут быстро реализованы", - говорится в сообщении МИД Франции.

В БАПОР ранее заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников после того, как израильская сторона обвинила их в причастности к атаке на Израиль 7 октября. По словам генерального комиссара БАПОР Филиппе Ладзарини, подозреваемые в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября, уже уволены.

Ранее ряд стран, в частности, Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды Финляндия объявили о приостановке или заморозке выделения средств в фонд БАПОР.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, БАПОР, ПРИОСТАНОВКА


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