Гурбанов назначен ректором DAU

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Заура Гурбанова ректором Государственного аграрного университета (DAU). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг. Р.Ахмедов

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