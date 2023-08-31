Гурбанов назначен ректором DAU

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Заура Гурбанова ректором Государственного аграрного университета (DAU).
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг.
Р.Ахмедов
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