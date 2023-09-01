Совокупная мощность ветроэнергетики в США к началу 2023г превысила 144 ГВт

США в 2022 году увеличили мощность ветроэнергетики на 8,5 ГВт, во что было инвестировано $12 млрд, сообщает министерство энергетики страны.
Совокупная мощность ветроэнергетики к концу прошлого года выросла более чем до 144 ГВт. Ветроэнергетика стала вторым по величине источником увеличения мощностей по производству электроэнергии в стране, заняв 22% от общего прироста, уступив 49% солнечной энергии.
В США энергия ветра обеспечивает около 10% от общего объема выработки электроэнергии.
Средняя мощность вновь установленных ветряных турбин выросла на 7% в 2021-2022 годах - до 3,2 МВт, а высота ступицы (расстояние от земли до середины ротора турбины) увеличилась на 4% за тот же период - до 98,1 метра (немногим выше Статуи Свободы).
Более высокие ветряные турбины могут производить больше электроэнергии, используя лучшие ветровые ресурсы, доступные дальше от земли, поясняет ведомство.
Потенциальная генерирующая мощность проектов по развитию и эксплуатации морских ветроэнергетических проектов в США составила 52,7 ГВт, что на 15% больше, чем годом ранее. Инвестиции в данный сектор составили $2,7 млрд. Как ожидается, налоговые льготы на передовое промышленное производство, предусмотренные Законом о снижении инфляции, снизят стоимость морских ветряных лопастей на 27%, стальных башен - на 18%.
Количество распределенных ветровых мощностей (генерирование электричества рядом с местом ее потребления) на конец года составило 1,1 ГВт.
Согласно прогнозам, к 2026 году мощности ветроэнергетики в США увеличатся на 18 ГВт.
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