Главы МИД стран ЕС поддержали усилия ЭКОВАС по ситуации в Нигере и потребовали освободить президента

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС вновь осудили путч в Нигере и выразили солидарность со свергнутым военными президентом страны Мохамедом Базумом.
"Министры подтвердили свое твердое осуждение государственного переворота в Нигере, потребовали освобождения президента Базума и его семьи и возврата к конституционному порядку", - сообщил Боррель в четверг на пресс-конференции в Толедо, где проходило неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам (формат Гимних).
Глава дипломатии ЕС отметил, что испанское председательство Совета ЕС пригласило на эту встречу представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и министра иностранных дел правительства смещенного президента Нигера Базума. Они, сказал Боррель, доложили о ситуации в Нигере и в регионе Сахель в целом, а также о планах восстановления в Нигере конституционного порядка.
"Мы выразили полную поддержку усилиям ЭКОВАС по оказанию максимального давления на хунту. Мы согласовали приостановку бюджетной помощи и сотрудничества по обороне и безопасности не только на уровне Европейского союза, но также и всех государств-членов, а также сотрудничества в тех областях, где это не затрагивает напрямую интересы населения", - объявил он.
"Мы также решили инициировать процесс учреждения юридических рамок для индивидуальных санкций в отношении путчистов. И мы готовы рассмотреть другие соображения ЭКОВАС. Его представители объяснили нам ситуацию на местах и то, как ЭКОВАС видит возможность развертывая там военной силы", - продолжил Боррель.
Он повторил, что ЕС готов изучить любые предложения ЭКОВАС по восстановлению конституционного порядка в Нигере и остается верен "единственному демократически избранному президенту Базуму". При этом глава европейской дипломатии отметил мужественное поведение Базума, не соглашающегося в своей сложной ситуации подавать в отставку.
Кроме того, сообщил Боррель, поскольку события в Нигере определенным образом связаны с Францией, главы МИД стран ЕС выразили свою солидарность с Парижем, в частности, в связи с ситуацией, переживаемой французским послом, которого путчисты вынуждают покинуть страну и который не признает их полномочий.
26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.
Тчиани ранее в августе пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.
Армянские военные второй раз за вечер обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Армянские военные вновь обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе
Генпрокуроры Азербайджана и Ливана обсудили нападение на азербайджанскую дипмиссию в Бейруте
Великобритания в июле увеличила выпуск автомобилей на 31,6%, за 7 месяцев - на 14,2%
Банку Англии стоит долго удерживать ставку на текущем уровне
Компенсации ЕС для транзита украинского зерна в порты Балтии могут достичь 600 млн евро
«Карабах» вышел в групповой раунд ЛЕ
Реорганизации лабораторного отделения Габалинской ЦРБ обойдется в 540 тыс. манатов
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплата парковки стала быстрее с Bakcell
Будущее разведки и разработки: празднование 10-й юбилейной технической Каспийской конференции SPE в Баку, Азербайджан.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС