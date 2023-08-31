Главы МИД стран ЕС поддержали усилия ЭКОВАС по ситуации в Нигере и потребовали освободить президента

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС вновь осудили путч в Нигере и выразили солидарность со свергнутым военными президентом страны Мохамедом Базумом.

"Министры подтвердили свое твердое осуждение государственного переворота в Нигере, потребовали освобождения президента Базума и его семьи и возврата к конституционному порядку", - сообщил Боррель в четверг на пресс-конференции в Толедо, где проходило неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам (формат Гимних).

Глава дипломатии ЕС отметил, что испанское председательство Совета ЕС пригласило на эту встречу представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и министра иностранных дел правительства смещенного президента Нигера Базума. Они, сказал Боррель, доложили о ситуации в Нигере и в регионе Сахель в целом, а также о планах восстановления в Нигере конституционного порядка.

"Мы выразили полную поддержку усилиям ЭКОВАС по оказанию максимального давления на хунту. Мы согласовали приостановку бюджетной помощи и сотрудничества по обороне и безопасности не только на уровне Европейского союза, но также и всех государств-членов, а также сотрудничества в тех областях, где это не затрагивает напрямую интересы населения", - объявил он.

"Мы также решили инициировать процесс учреждения юридических рамок для индивидуальных санкций в отношении путчистов. И мы готовы рассмотреть другие соображения ЭКОВАС. Его представители объяснили нам ситуацию на местах и то, как ЭКОВАС видит возможность развертывая там военной силы", - продолжил Боррель.

Он повторил, что ЕС готов изучить любые предложения ЭКОВАС по восстановлению конституционного порядка в Нигере и остается верен "единственному демократически избранному президенту Базуму". При этом глава европейской дипломатии отметил мужественное поведение Базума, не соглашающегося в своей сложной ситуации подавать в отставку.

Кроме того, сообщил Боррель, поскольку события в Нигере определенным образом связаны с Францией, главы МИД стран ЕС выразили свою солидарность с Парижем, в частности, в связи с ситуацией, переживаемой французским послом, которого путчисты вынуждают покинуть страну и который не признает их полномочий.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Тчиани ранее в августе пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года.