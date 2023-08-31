Африканский союз приостанавливает участие Габона в работе организации

Африканский союз принял решение незамедлительно приостановить участие Габона во всей деятельности организации, говорится в коммюнике.
"Организация решила незамедлительно приостановить участие Габона во всех действиях Африканского союза, его органах и институтах", - приводят франкоязычные СМИ выдержки из коммюнике.
В нем отмечается, что Африканский союз "решительно осуждает захват военными власти в Габоне".
Накануне группа военных в Габоне объявила в эфире государственного телевидения о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок.
Военные сообщили, что итоги выборов аннулируются, все институты власти распускаются и до последующего распоряжения закрываются границы страны. Они призвали население к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.
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