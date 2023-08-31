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Дальнее зарубежье 31.08.2023 21:45

Африканский союз приостанавливает участие Габона в работе организации

Африканский союз принял решение незамедлительно приостановить участие Габона во всей деятельности организации, говорится в коммюнике.

"Организация решила незамедлительно приостановить участие Габона во всех действиях Африканского союза, его органах и институтах", - приводят франкоязычные СМИ выдержки из коммюнике.

В нем отмечается, что Африканский союз "решительно осуждает захват военными власти в Габоне".

Накануне группа военных в Габоне объявила в эфире государственного телевидения о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находился у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок.

Военные сообщили, что итоги выборов аннулируются, все институты власти распускаются и до последующего распоряжения закрываются границы страны. Они призвали население к спокойствию, заверив, что Габон продолжит соблюдать обязательства перед международным сообществом.

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Тэги: АФРИКА, СОЮЗ, ГАБОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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