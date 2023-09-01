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Внешняя политика 01.09.2023 12:19

Алиев отмечает наличие условий для развития сотрудничества Баку и Братиславы в энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября, в котором указал на наличие условий для развития сотрудничества Баку и Братиславы в ряде областей, в частности, в энергетике.

«Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере», - говорится в письме, опубликованном в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в послании выразил уверенность в том, что Баку и Братислава и дальше будут «успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах».

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЛИЕВ, СЛОВАКИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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