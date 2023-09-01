Алиев отмечает наличие условий для развития сотрудничества Баку и Братиславы в энергетике

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Словакии Зузане Чапутовой по случаю Дня Конституции, отмечаемого 1 сентября, в котором указал на наличие условий для развития сотрудничества Баку и Братиславы в ряде областей, в частности, в энергетике.

«Динамика связей между Азербайджаном и Словакией, которые в этом году отметят 30-летие установления дипломатических отношений, вызывает удовлетворение. Активный диалог наших стран создал условия для развития по восходящей линии сотрудничества в ряде областей, в частности, в энергетической сфере», - говорится в письме, опубликованном в пятницу на сайте главы азербайджанского государства.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Алиев в послании выразил уверенность в том, что Баку и Братислава и дальше будут «успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление азербайджано-словацких дружественных отношений, реализацию большого потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной, транспортной и других сферах».

Р.Керимов