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Внешняя политика 15.11.2023 16:57

Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Словакией об устранении двойного налогообложения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение со Словакией «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении на доходы».

Текст документа опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

Азербайджан и Словакия подписали данный документ 7 июня 2023 года в Братиславе.

Азербайджан до сих пор подписал с 56 странами соглашения об избежание двойного налогообложения, с 54 странами оно применяется.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, СЛОВАКИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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