Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Словакией об устранении двойного налогообложения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение со Словакией «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении на доходы». Текст документа опубликован на сайте главы азербайджанского государства. Азербайджан и Словакия подписали данный документ 7 июня 2023 года в Братиславе. Азербайджан до сих пор подписал с 56 странами соглашения об избежание двойного налогообложения, с 54 странами оно применяется. Р.Ахмедов

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