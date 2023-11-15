Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Словакией об устранении двойного налогообложения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение со Словакией «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении на доходы».
Текст документа опубликован на сайте главы азербайджанского государства.
Азербайджан и Словакия подписали данный документ 7 июня 2023 года в Братиславе.
Азербайджан до сих пор подписал с 56 странами соглашения об избежание двойного налогообложения, с 54 странами оно применяется.
Р.Ахмедов
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