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Дальнее зарубежье 01.09.2023 19:43

Индия задействует 130 тыс. сотрудников сил безопасности на саммите G20

Власти Индии мобилизуют порядка 130 тыс. сотрудников полиции и гвардии с целью обеспечить безопасность на саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Дели, сообщили западные СМИ.

В Дели в дни саммита порядок будут поддерживать 80 тыс. полицейских, помогать им будут члены добровольческой отечественной гвардии. Службу будут также нести пограничные силы безопасности. На случай нештатных ситуаций в готовности будут находиться 400 пожарных.

Во время саммита власти будут регулировать проезд в Дели, границы города будут охранять. Правительство намерено попросить на три дня саммита закрыть коммерческие предприятия, школы, административные учреждения.

Особые меры безопасности должны действовать в отелях, где остановятся важнейшие гости саммита, включая президента США Джо Байдена.

Ожидается прибытие в Дели лидеров Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, Австралии, Саудовской Аравии.

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Тэги: ИНДИЯ, G20, БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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