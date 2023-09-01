Индия задействует 130 тыс. сотрудников сил безопасности на саммите G20

Власти Индии мобилизуют порядка 130 тыс. сотрудников полиции и гвардии с целью обеспечить безопасность на саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Дели, сообщили западные СМИ.
В Дели в дни саммита порядок будут поддерживать 80 тыс. полицейских, помогать им будут члены добровольческой отечественной гвардии. Службу будут также нести пограничные силы безопасности. На случай нештатных ситуаций в готовности будут находиться 400 пожарных.
Во время саммита власти будут регулировать проезд в Дели, границы города будут охранять. Правительство намерено попросить на три дня саммита закрыть коммерческие предприятия, школы, административные учреждения.
Особые меры безопасности должны действовать в отелях, где остановятся важнейшие гости саммита, включая президента США Джо Байдена.
Ожидается прибытие в Дели лидеров Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, Австралии, Саудовской Аравии.
Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана
Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт
Shell продает активы в сфере розничных поставок энергоносителей в Британии и Германии
Укрнафта в январе-июле увеличила добычу нефти с конденсатом на 4,5%, газа - на 6,8%
Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале
Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа
Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан духов и туалетной воды на 8,6 млн евро
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС