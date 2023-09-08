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Дальнее зарубежье 08.09.2023 18:01

Индия завершает подготовку коммюнике лидеров G20

Индия практически завершила подготовку проекта итогового коммюнике лидеров государств и глав правительств стран G20, который они будут обсуждать на грядущем саммите в Дели, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Декларация лидеров в Дели почти готова. Она будет рекомендована лидерам, а затем ее примут", - приводит агентство слова занимающегося подготовкой к саммиту шерпы Амитабха Канта.

Саммит G20 пройдет в Дели 9-10 сентября.

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Тэги: ИНДИЯ, G20, КОММЮНИКЕ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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