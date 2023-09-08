Индия завершает подготовку коммюнике лидеров G20

Индия практически завершила подготовку проекта итогового коммюнике лидеров государств и глав правительств стран G20, который они будут обсуждать на грядущем саммите в Дели, передает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Декларация лидеров в Дели почти готова. Она будет рекомендована лидерам, а затем ее примут", - приводит агентство слова занимающегося подготовкой к саммиту шерпы Амитабха Канта.

Саммит G20 пройдет в Дели 9-10 сентября.