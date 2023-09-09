Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Дальнее зарубежье 09.09.2023 18:00

Саммит G20 согласовал и принял итоговую декларацию - премьер Индии

Участники саммита G20 пришли к консенсусу по тексту итоговой декларации, документ принят, заявил в субботу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Благодаря нашей упорной работе, и при вашей поддержке по декларации лидеров саммита G20 в Нью-Дели консенсус есть. Я объявляю о принятии декларации", - приводит Times of India слова премьера.

Моди также поблагодарил всех, кто сделал возможным принятие финального документа.

Издание уточняет, что декларацию обнародуют в воскресенье в конце саммита, а ее принятие стало победой для Индии, председательствующей в данный момент в G20. При этом, напоминает Times of India, между участниками G20 отмечались глубокие разногласия в связи с ситуацией с Украиной и вопросом выплаты денежных компенсаций за причастность к климатическим изменениям.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, G20, ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ


Похожие новости


Индия завершает подготовку коммюнике лидеров G20 Индия задействует 130 тыс. сотрудников сил безопасности на саммите G20

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az