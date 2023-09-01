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Спорт 01.09.2023 16:06

Определены соперники «Карабаха» в Лиге Европы

По итогам прошедшей в пятницу в Монако жеребьевки группового этапа Лиги Европы определились соперники агдамского "Карабаха".

Коллектив из Азербайджана попал в группу H, где сыграет с "Байером" (Леверкузен, Германия), "Мольде" (Норвегия) и "Хэкеном" (Швеция).

Матчи группового этапа Лиги Европы будут проходить по четвергам с 21 сентября по 14 декабря.

Р.Керимов

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Тэги: СПОРТ, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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