Определены соперники «Карабаха» в Лиге Европы

По итогам прошедшей в пятницу в Монако жеребьевки группового этапа Лиги Европы определились соперники агдамского "Карабаха". Коллектив из Азербайджана попал в группу H, где сыграет с "Байером" (Леверкузен, Германия), "Мольде" (Норвегия) и "Хэкеном" (Швеция). Матчи группового этапа Лиги Европы будут проходить по четвергам с 21 сентября по 14 декабря. Р.Керимов

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