Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8403 RUR   0.0183 GBR   2.153 TRY   0.0547

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 78.61 +0.70 Brent 83.67 +0.64

Спорт 23.02.2024 15:24

Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы

По итогам прошедшей в пятницу в Ньоне жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определился соперник агдамского "Карабаха".

Коллектив из Азербайджана сыграет с леверкузенским "Байером".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СПОРТ, ФУТБОЛ


Похожие новости


Определен соперник «Карабаха» в стыковых матчах Лиги Европы Определены соперники «Карабаха» в Лиге Европы Азербайджанские футбольные клубы потратили $1,5 млн на трансферы в 2022г - FIFA Казань лишили права на проведение матча за Суперкубок УЕФА Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира по футболу Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу Сборная Франции победила Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ Сборная Нидерландов победила США и стала первым четвертьфиналистом ЧМ Испания забила семь голов в ворота Коста-Рики на ЧМ-2022 Сборная Германии проиграла Японии в матче ЧМ по футболу

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az