Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы

По итогам прошедшей в пятницу в Ньоне жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определился соперник агдамского "Карабаха".
Коллектив из Азербайджана сыграет с леверкузенским "Байером".
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта.
Р.Керимов
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