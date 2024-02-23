Определен соперник «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы

По итогам прошедшей в пятницу в Ньоне жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы определился соперник агдамского "Карабаха". Коллектив из Азербайджана сыграет с леверкузенским "Байером". Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 марта, ответные поединки пройдут 14 марта. Р.Керимов

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