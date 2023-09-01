В Азербайджане за 5 месяцев 2023г утроилось число кибератак на мобильные устройства - Лаборатория Касперского

В Азербайджане в январе-мае 2023 года зафиксировано почти 224 тыс. атак на мобильные устройства пользователей, что в 3 раза выше показателя аналогичного периода 2022 года, заявил глава департамента глобального центра расследования и анализа «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
«С января по май этого года зафиксировано около 224 тыс. кибератак на мобильные устройства пользователей Азербайджана, что в три раза больше аналогичного периода 2022 года. Топ угрозами составляли моды для Minecraft со скрытой рекламой, поддельные приложения для поиска работы и модификации популярных мессенджеров со встроенным шпионским модулем», - отметил Галов в пятницу на мероприятии «День киберзнания».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он также отметил, что с января по август 2023 года 32% пользователей в Азербайджане столкнулись слокальными киберугрозами. На их компьютерах были обнаружены вредоносные файлы, распространяющиеся, например, через съемные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов.
Доля корпоративных пользователей, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения локальными угрозами, в Азербайджане составила 24%.
С веб-угрозами — попытками заражения из интернета, столкнулись 11,5% пользователей. Доля корпоративных пользователей, на чьих устройствах зафиксирована попытка заражения из интернета, — 17%.
Кроме этого, глава департамента отметил, что с начала 2023 года в Азербайджане 34% всех компьютеров были атакованы вредоносным ПО. Основным источником угроз, заблокированных на компьютерах в Азербайджане с начала текущего года Галов отметил интернет - 17,5%, а также съемные носители (5,2%), почтовые клиенты (4,6%) и сетевые папки (0,10%).
Галов подчеркнул, что с начала января по 24 августа текущего года зафиксированы десятки тысяч попыток перехода азербайджанских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме финансов (банки, криптовалюты, инвестиции, платежные системы).
«Лаборатория Касперского» заблокировала в Азербайджане около 537 тыс. попыток переходов на фишинговые страницы, из которых более 438 тыс. — в b2c-сегменте, а почти 99 тыс. — на корпоративных пользователей.
Одним из новых трендов в фишинге, отметил Галов, являются атаки на пользователей Telegram.
«Киберугроза актуальна, поскольку доступ к Telegram аккаунту дает злоумышленникам множество возможностей: его крадут, чтобы добраться до конфиденциальных данных, шантажировать человека или рассылать от его имени мошеннические сообщения. В числе легенд, с помощью которых злоумышленники побуждают пользователей перейти на фишинговую страницу, — предложение принять участие в голосовании за того или иного человека, получить доступ к Telegram для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, а также скачать взломанную версию игры», - подчеркнул Галов.
Вместе с тем, он отметил, что доля спама в Азербайджане за отчетный период составила 17%.
Х.Насирзаде
Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана
Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт
Глава Евросовета предлагает использовать дорогу через Агдам для снабжения Карабаха
Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца - Baker Hughes
Объемы грузоперевозок по ТМТМ могут вырасти в 5 раз, важно объединить усилия, в т.ч. с Азербайджаном - Токаев
Еврокомиссия может заблокировать сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Президент Кыргызстана отметил высокий уровень сотрудничества с Россией в сфере образования
Южная Корея учредила объединенное командование по операциям с беспилотниками
Минобороны Армении признало гибель четырех военных в результате перестрелки с ВС Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС