В Азербайджане за 5 месяцев 2023г утроилось число кибератак на мобильные устройства - Лаборатория Касперского

В Азербайджане в январе-мае 2023 года зафиксировано почти 224 тыс. атак на мобильные устройства пользователей, что в 3 раза выше показателя аналогичного периода 2022 года, заявил глава департамента глобального центра расследования и анализа «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«С января по май этого года зафиксировано около 224 тыс. кибератак на мобильные устройства пользователей Азербайджана, что в три раза больше аналогичного периода 2022 года. Топ угрозами составляли моды для Minecraft со скрытой рекламой, поддельные приложения для поиска работы и модификации популярных мессенджеров со встроенным шпионским модулем», - отметил Галов в пятницу на мероприятии «День киберзнания».

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», он также отметил, что с января по август 2023 года 32% пользователей в Азербайджане столкнулись слокальными киберугрозами. На их компьютерах были обнаружены вредоносные файлы, распространяющиеся, например, через съемные носители, в виде зашифрованных документов или в составе сложных инсталляторов.

Доля корпоративных пользователей, на устройствах которых были зафиксированы попытки заражения локальными угрозами, в Азербайджане составила 24%.

С веб-угрозами — попытками заражения из интернета, столкнулись 11,5% пользователей. Доля корпоративных пользователей, на чьих устройствах зафиксирована попытка заражения из интернета, — 17%.

Кроме этого, глава департамента отметил, что с начала 2023 года в Азербайджане 34% всех компьютеров были атакованы вредоносным ПО. Основным источником угроз, заблокированных на компьютерах в Азербайджане с начала текущего года Галов отметил интернет - 17,5%, а также съемные носители (5,2%), почтовые клиенты (4,6%) и сетевые папки (0,10%).

Галов подчеркнул, что с начала января по 24 августа текущего года зафиксированы десятки тысяч попыток перехода азербайджанских пользователей на фишинговые и скам-страницы по теме финансов (банки, криптовалюты, инвестиции, платежные системы).

«Лаборатория Касперского» заблокировала в Азербайджане около 537 тыс. попыток переходов на фишинговые страницы, из которых более 438 тыс. — в b2c-сегменте, а почти 99 тыс. — на корпоративных пользователей.

Одним из новых трендов в фишинге, отметил Галов, являются атаки на пользователей Telegram.

«Киберугроза актуальна, поскольку доступ к Telegram аккаунту дает злоумышленникам множество возможностей: его крадут, чтобы добраться до конфиденциальных данных, шантажировать человека или рассылать от его имени мошеннические сообщения. В числе легенд, с помощью которых злоумышленники побуждают пользователей перейти на фишинговую страницу, — предложение принять участие в голосовании за того или иного человека, получить доступ к Telegram для взрослых, заработать игровую валюту, протестировать премиум-подписку Telegram, а также скачать взломанную версию игры», - подчеркнул Галов.

Вместе с тем, он отметил, что доля спама в Азербайджане за отчетный период составила 17%.

Х.Насирзаде