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Внутренняя политика 01.09.2023 19:42

Алиев уволил президента AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с должности президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангира Аскерова.

Тем же распоряжением, исполняющим обязанности президента AZAL, назначен вице-президент ЗАО Самир Рзаев.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, AZAL, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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