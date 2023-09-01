Алиев уволил президента AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с должности президента ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) Джахангира Аскерова. Тем же распоряжением, исполняющим обязанности президента AZAL, назначен вице-президент ЗАО Самир Рзаев. Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства. Б.Рустамбеков

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