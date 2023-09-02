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Дальнее зарубежье 02.09.2023 11:05

США готовят к отправке на Украину танковые снаряды с обедненным ураном

США намерены в ближайшее время решить вопрос с отправкой Украине снарядов с обедненным ураном для танковых пушек, сообщает издание The Wall Street Journal.

Оно пишет, что в администрации президента Джо Байдена вопрос о возможности поставки таких боеприпасов "обсуждался в течение нескольких месяцев из-за опасений по поводу их воздействия на окружающую среду и здоровье (...), но представитель администрации заявил, что в настоящее время нет серьезных препятствий для их поставки".

СМИ сообщают со ссылками на источники, что снаряды с обедненным ураном могут войти в состав очередного пакета военной помощи Украине на сумму до $350 млн, о которой будет объявлено на следующей неделе.

Отмечается, что Великобритания была первой из союзников Украины, предоставившей стране боеприпасы, которые используются в танках Challenger.

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Тэги: США, УКРАИНА, УРАН, СНАРЯДЫ


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