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Дальнее зарубежье 03.09.2023 16:10

Израиль просит США продать ему еще 25 F-35

Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье направил США письмо с запросом на покупку еще 25 истребителей-бомбардировщиков F-35, пишет The Jerusalem Post.

Министерство не уточняет, когда рассчитывает получить из США дополнительные самолеты. Однако газета отмечает со ссылкой на источники, что в течение 2023 года стороны планируют завершить процедуру утверждения запроса. Новые F-35 при этом могут поступить в Израиль к 2026-2027 годам.

После этих поставок в распоряжении Израиля будет 75 самолетов данного типа.

Издание отмечает, что израильское военное командование считает, что F-35 ему крайне необходимы для эффективного нанесения ударов по проиранским формированиям в Сирии. Кроме того, считается, что F-35 будут нужны для обхода систем ПВО в случае, если Израиль решит ударить по ядерным объектам в Иране.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, САМОЛЕТЫ


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