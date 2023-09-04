Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»

Жаркие летние дни уже позади и начинается новый сезон. С приходом осени предприниматели задумываются о реализации новых бизнес-планов или расширении существующего бизнеса.

Банк Республика, который всегда поддерживает реальный бизнес, запускает кампанию микро кредитам «Золотая осень – ноль процентов» для владельцев агро и микробизнеса!

Так, в рамках акции, которая продлится до 30 ноября, клиентам, взявшим микро и агрокредиты в Банке, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА будут предоставлены в ПОДАРОК!

Кроме того, предприниматели получат возможность взять до50.000 манат микро кредиты, начиная с10%годовых, на 48 месяцев и с 0% комиссией.

Другие особенности кампании:

• Возможность приобретения кредита без поручителя;

• Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);

• Возможность открытия кредитной линии;

• Льготный период - до 12 месяцев;

• Бесплатный график платежей;

• Отсутствие страхового взноса;

• Отсутствие затрат на оценку;

• Дебетовая карта NeoKart – скидка 50%.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.