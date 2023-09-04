Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8338 RUR   0.0176 GBR   2.1434 TRY   0.0637

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 85.55 +1.92 Brent 88.55 +1.72

04.09.2023 11:53

Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»

Жаркие летние дни уже позади и начинается новый сезон. С приходом осени предприниматели задумываются о реализации новых бизнес-планов или расширении существующего бизнеса.

Банк Республика, который всегда поддерживает реальный бизнес, запускает кампанию микро кредитам «Золотая осень – ноль процентов» для владельцев агро и микробизнеса!

Так, в рамках акции, которая продлится до 30 ноября, клиентам, взявшим микро и агрокредиты в Банке, ПРОЦЕНТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА будут предоставлены в ПОДАРОК!

Кроме того, предприниматели получат возможность взять до50.000 манат микро кредиты, начиная с10%годовых, на 48 месяцев и с 0% комиссией.

Другие особенности кампании:

• Возможность приобретения кредита без поручителя;

• Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);

• Возможность открытия кредитной линии;

• Льготный период - до 12 месяцев;

• Бесплатный график платежей;

• Отсутствие страхового взноса;

• Отсутствие затрат на оценку;

• Дебетовая карта NeoKart – скидка 50%.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az