Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0175 GBR   2.1465 TRY   0.0635

Цена на нефть

04.09 $/bbl +/- WTI 85.93 +0.38 Brent 89.00 +0.45

Транспорт и связь 04.09.2023 23:50

Mercedes и BMW представили электромобили на новых платформах

Германские автопроизводители Mercedes-Benz и BMW представили на международной выставке IAA Mobility в Мюнхене новые электромобили, передает CNBC.

Mercedes-Benz в воскресенье показал концепт-кар Concept CLA Class на новой архитектуре, которая ляжет в основу будущих электромобилей компании. Concept CLA Class имеет запас хода в 750 км и может проехать до 400 км после 15 минут зарядки.

"Я не уверен, что в этом классе есть еще автомобиль с такими показателями эффективности, таким запасом хода, такой быстрой зарядкой", - заявил телеканалу главный исполнительный директор Mercedes Ола Келлениус.

BMW в субботу представила свой концепт-кар Vision Neue Klasse. Его архитектура станет базой для электромобилей, которые будут выпускаться с 2025 года.

"Всего через два года эти машины выйдут на трассу, и тем самым мы в целом приближаем для BMW новую эру инноваций и экологичности", - пояснил CNBC глава концерна Оливер Ципсе.

По словам Ципсе, BMW намерена в этом году увеличить продажи электромобилей вдвое, а доля полностью электрических машин (BEV) в глобальных продажах к концу года составит 15%.

Таким образом, обе германские компании переходят с архитектур, предполагавших адаптацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или гибридов, на изначально электрические платформы, отмечает телеканал и называет это их самым серьезным шагом в сфере электромобилей.

Новые платформы Mercedes и BMW позволят "ликвидировать значительную часть отставания" от американской Tesla (SPB:TSLA) и китайских игроков, приводит CNBC мнение старшего аналитика Bernstein Research Дэниела Роески.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, MERCEDES, BMW, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ


Похожие новости


Mercedes установит 2 тыс. станций быстрой зарядки электромобилей во всем мире к концу 2024г

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az