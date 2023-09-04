Mercedes и BMW представили электромобили на новых платформах

Германские автопроизводители Mercedes-Benz и BMW представили на международной выставке IAA Mobility в Мюнхене новые электромобили, передает CNBC.

Mercedes-Benz в воскресенье показал концепт-кар Concept CLA Class на новой архитектуре, которая ляжет в основу будущих электромобилей компании. Concept CLA Class имеет запас хода в 750 км и может проехать до 400 км после 15 минут зарядки.

"Я не уверен, что в этом классе есть еще автомобиль с такими показателями эффективности, таким запасом хода, такой быстрой зарядкой", - заявил телеканалу главный исполнительный директор Mercedes Ола Келлениус.

BMW в субботу представила свой концепт-кар Vision Neue Klasse. Его архитектура станет базой для электромобилей, которые будут выпускаться с 2025 года.

"Всего через два года эти машины выйдут на трассу, и тем самым мы в целом приближаем для BMW новую эру инноваций и экологичности", - пояснил CNBC глава концерна Оливер Ципсе.

По словам Ципсе, BMW намерена в этом году увеличить продажи электромобилей вдвое, а доля полностью электрических машин (BEV) в глобальных продажах к концу года составит 15%.

Таким образом, обе германские компании переходят с архитектур, предполагавших адаптацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания или гибридов, на изначально электрические платформы, отмечает телеканал и называет это их самым серьезным шагом в сфере электромобилей.

Новые платформы Mercedes и BMW позволят "ликвидировать значительную часть отставания" от американской Tesla (SPB:TSLA) и китайских игроков, приводит CNBC мнение старшего аналитика Bernstein Research Дэниела Роески.