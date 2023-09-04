Yelo Bank поддерживает граждан в открытии собственного бизнеса с целью улучшения социального благосостояния малообеспеченных семей. На этот раз в рамках проекта «Самозанятость» Банк подарил предпринимателям Нафталана, Гянджи и Товуза специальное оборудование для открытия своего малого бизнеса.
Зенфира Хагвердиева, жительница Нафталана, давно мечтала о создании собственного бизнеса по производству мучных изделий. Сладости, которые она готовила и нравились всем, кто их пробовал, побудили её открыть свое заведение. Yelo Bank, благодаря которому Зенфира осуществила свою мечту, предоставил ей необходимое оборудование. Теперь он продолжит дело, которое с энтузиазмом начал как предприниматель, и вскоре расширит свой бизнес.
Следующей гражданкой, которая осталась довольна проектом, стала жительница Гянджи Гюльнара Исрафилова. Yelo Bank подарил Гюльнаре, которая мечтала открыть салон красоты и дарить женщинам красоту, все необходимое оборудование для реализации её планов. Это радует, что женщины занимают особое место среди потенциальных предпринимателей. Таким образом, Yelo Bank вносит свой вклад в развитие женского предпринимательства в стране.
Алескер Велиев, житель Товуза, желающий открыть небольшую столярную мастерскую, является одним из граждан, получивших поддержку от проекта. Ему были предоставлены все необходимые материалы и оборудование для создания и дальнейшего развития своего бизнеса.
Следует отметить, что программа «Самозанятость» реализуется на основе соглашения, подписанного между Министерством Труда и Социальной Защиты Населения, Центральным Банком и Ассоциацией Банков Азербайджана. По условиям социальной программы, гражданам, принадлежащим к уязвимым слоям населения, которые хотят заниматься индивидуальным предпринимательством, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании малого семейного бизнеса или в развитии уже существующего бизнеса.
Мы, Yelo Bank, всегда с особой чуткостью подходим к реализации социальных проектов. Таким образом, наш банк, который одним из первых присоединился к программе «Самозанятость», продолжит оказывать поддержку успешной реализации данного проекта.
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