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Дальнее зарубежье 04.09.2023 23:09

ООН призывает в два раза увеличить средства на помощь беженцам из Судана - до $1 млрд

ООН в понедельник более чем в два раза - до $1 млрд - увеличила запрос на сбор средств для оказания гуманитарной помощи 1,8 млн человек, которые до конца 2023 года покинут Судан в статусе беженцев, сообщили западные СМИ.

"Эта сумма, нужная для реагирования на кризис - в два раза выше первоначальных оценок, сделанных в мае", - говорилось в заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно документу, $1 млрд предназначены для 1,8 млн человек, которые, как ожидается, к 2024 году окажутся в ЦАР, Чаде, Египте, Эфиопии и Южном Судане. При этом, по данным ООН, на фоне непрекращающихся боев из Судана уже бежали более 1 млн человек, а всего число перемещенных лиц составляет 4,6 млн.

В УКВБ уточнили, что из требуемой суммы в $1 млрд пока собрано лишь 19%.

Между тем, на территории ЦАР, Чада, Египта, Эфиопии и Южного Судана, еще до начала боевых действий в Судане, уже находились сотни тысяч беженцев.

Тем временем, главнокомандующий суданскими вооруженными силами и глава Переходного суверенного совета генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в понедельник прибыл в Южный Судан. Согласно заявлению совета, темой переговоров станет ситуация в Судане. При этом ранее южносуданский президент Сальваторе Киир Маярдит пытался выступать посредниками между сторонами конфликта в Судане.

На прошлой неделе аль-Бурхан совершил первую с начала боевых действий в стране зарубежную поездку - в Египет. Он и египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси провели переговоры в Эль-Аламейне.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Несмотря на пятый месяц боев, ни военным, ни СБР не удается взять под контроль столицу Хартум или какой-либо другой ключевой район страны.

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Тэги: ООН, СУДАН, ГУМПОМОЩЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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