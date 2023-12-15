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Суданские военные и СБР начали бои к югу от столицы у ключевого пункта организации гуманитарных операций в Судане

Суданские военные и Силы быстрого реагирования (СБР) вступили в бои в провинции Эль-Гезира возле города Вад-Медани, который играет важнейшую роль в гуманитарных операциях в стране, сообщили в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Боевые действия вспыхнули утром 15 декабря между вооруженными силами Судана и СБР в предместьях Вад-Медани - административного центра Эль-Гезиры, в 136 км от столицы Хартума. Этот город служит узловым пунктом для гуманитарных операций с того момента, как в апреле между ВС Судана и СБР разразился конфликт", - говорится в обзоре УКГВ ситуации на местах.

Все гуманитарные миссии в провинции Эль-Гезира прекращены вплоть до дальнейшего уведомления. Магазины и рынки в Вад-Медани закрыты, военные перекрыли единственный в этом районе мост через Голубой Нил.

В УКГВ напомнили, что в этой провинции - житнице Судана - проживает 5,9 млн человек, в том числе 700 тыс. в Вад-Медани. С начала конфликта в Эль-Гезиру бежали около 500 тыс. человек, более 270 тыс. человек в Вад-Медани нуждаются в помощи. В провинции работают 57 гуманитарных организаций, включая шесть агентств ООН; продовольствие здесь раздали 730 тыс. человек.

С 15 апреля в Судане идет вооруженный конфликт между суданскими военными и СБР. Точные цифры погибших неизвестны. Свои дома были вынуждены покинуть примерно 6,3 млн человек, а 1,4 млн бежали из страны.

СБР удалось добиться значительных успехов в боях, в том числе в регионе Дарфур, и захватить второй по величине город страны - Ньялу, центр провинции Южный Дарфур.

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Тэги: СУДАН, ООН, ГУМПОМОЩЬ, БОИ


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