На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов

Представительство главы исполнительной власти Абшеронского района по городу Хырдалан направит около 1,3 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, подрядчиком данных работ выбрано ООО «XEZER-CONSTRUCTION», с которой подписан соответствующий контракт на 1,261 млн манатов. Срок выполнения работ по договору – до 30 ноября 2023 года. Р.Керимов

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