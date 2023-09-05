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05.09.2023 11:24

На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов

Представительство главы исполнительной власти Абшеронского района по городу Хырдалан направит около 1,3 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, подрядчиком данных работ выбрано ООО «XEZER-CONSTRUCTION», с которой подписан соответствующий контракт на 1,261 млн манатов.

Срок выполнения работ по договору – до 30 ноября 2023 года.

Р.Керимов

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Тэги: ХЫРДАЛАН, ДОРОГИ, РЕМОНТ


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