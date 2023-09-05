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Внешняя политика 05.09.2023 13:50

МВД Беларуси и Азербайджана имеют все условия для наращивания потенциала сотрудничества – Корзюк

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Дмитрий Корзюк отмечает высокий уровень взаимоотношений между МВД Беларуси и Азербайджана и наличие условий для наращивания потенциала сотрудничества.

«МВД Беларуси и Азербайджана имеют все условия для наращивания потенциала сотрудничества», - заявил Корзюк, отмечает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на белорусские СМИ.

В Беларусь находится МВД Азербайджана во главе с заместителем министра внутренних дел Исметом Алиевым.

В Академии МВД Беларуси члены делегации ознакомилась с деятельностью вуза и его структурных подразделений, международного учебного центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. Азербайджанские правоохранители также посетили специализированный лицей МВД.

Р.Керимов

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Тэги: МВД, БЕЛАРУСЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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