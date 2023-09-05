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ТЭК 05.09.2023 17:03

Доходы SOCAR в 2023-2024гг составят порядка 80-90 млрд манатов в год

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service прогнозирует доходы компании SOCAR (Госнефтекомпании Азербайджана) в 2023-2024гг на уровне 80-90 млрд манатов в год.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным агентства после роста на 56% в 2021 году выручка SOCAR увеличилась на 54% - до 119 млрд манатов ($70 млрд) в 2022 году.

Скорректированная EBITDA выросла до 14 млрд манатов ($8 млрд) в 2022 году, что является рекордным показателем, с 7 млрд манатов в 2021 году и 4 млрд манатов. в среднем в год в 2017-20 гг.

«В 2023-2024 годах доходы компании, вероятно, снизятся до 80-90 млрд манатов в год в соответствии с прогнозами Moody`s по ценам на нефть. EBITDA за тот же период составит около 10 млрд манатов в год, что ниже, чем в 2022 году, но выше, чем в 2017-2021 годах», - подчеркивает агентство.

Агентство в своем пресс-релизе указывает, что SOCAR в последнее время демонстрирует большую дисциплину в стратегическом и финансовом управлении. Это, наряду с высокими финансовыми показателями в 2021–2022гг, привело к положительному генерированию денежных средств.

Компания, в частности, зафиксировала свободный денежный поток (FCF) в 2,6 млрд манатов в 2021 году и 6,8 млрд манатов в 2022 году после отрицательной генерации денежных средств в 2019-2020 годах. «Moody`s ожидает, что SOCAR сохранит положительный свободный денежный поток в течение следующих 12-18 месяцев, хотя его размер зависит от выполнения компанией своей программы капитальных вложений, условий на нефтегазовом рынке и стратегических решений акционеров», - подчеркивает агентство.

Moody`s также отмечает улучшение показателей ликвидности компании. «Остаток денежных средств в размере 12,5 млрд манатов на конец 2022 года и прогнозируемая генерация денежных средств в размере около 4-5 млрд манатов в 2023-2024 годах будут достаточными для покрытия погашения долга в размере 11,2 млрд манатов за этот период», - подчеркивает агентство.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: SOCAR, ДОХОДЫ, ПРОГНОЗ


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