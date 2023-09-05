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Регион 05.09.2023 17:21

Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Армения отозвала Виктора Биягова с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ.

"Основываясь на предложении премьер-министра (Никола Пашиняна - ИФ), в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ", - говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна, размещенном на президентском сайте.

Биягов был назначен постпредом Армении в ОДКБ в ноябре 2018 года.

Другими указами президента, Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем республики в Организации по запрещению химического оружия.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОСТПРЕД, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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