Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Армения отозвала Виктора Биягова с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ.

"Основываясь на предложении премьер-министра (Никола Пашиняна - ИФ), в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ", - говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна, размещенном на президентском сайте.

Биягов был назначен постпредом Армении в ОДКБ в ноябре 2018 года.

Другими указами президента, Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем республики в Организации по запрещению химического оружия.