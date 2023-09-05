Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Армения отозвала Виктора Биягова с поста постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ.
"Основываясь на предложении премьер-министра (Никола Пашиняна - ИФ), в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ", - говорится в указе президента Армении Ваагна Хачатуряна, размещенном на президентском сайте.
Биягов был назначен постпредом Армении в ОДКБ в ноябре 2018 года.
Другими указами президента, Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем республики в Организации по запрещению химического оружия.
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