ЦБ Азербайджана и ICIEC обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов во вторник провел встречу с делегацией во главе с гендиректором Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на страницу главы ЦБА в твиттере.

"Мы обменялись мнениями о страховании инвестиций и экспортных кредитах по исламским принципам, в частности, о вкладе этих финансовых отношений в развитие реального сектора и финансовой системы в нашей стране", - написал Кязымов в соцсети X.

Стороны также обсудили возможности будущего развития между ЦБА и ICIEC.

Х.Насирзаде