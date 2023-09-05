ЦБ Азербайджана и ICIEC обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов во вторник провел встречу с делегацией во главе с гендиректором Исламской корпорации страхования инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на страницу главы ЦБА в твиттере.
"Мы обменялись мнениями о страховании инвестиций и экспортных кредитах по исламским принципам, в частности, о вкладе этих финансовых отношений в развитие реального сектора и финансовой системы в нашей стране", - написал Кязымов в соцсети X.
Стороны также обсудили возможности будущего развития между ЦБА и ICIEC.
Х.Насирзаде
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